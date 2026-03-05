ЗАРЕЖДАНЕ...
Благоевградчани избраха театъра пред протест срещу цените на тока и водата
©
Недоволството беше насочено срещу увеличаващите се разходи за комунални услуги, които според протестиращите натоварват сериозно семейните бюджети.
Въпреки призивите за по-широка гражданска подкрепа, на място се събраха сравнително малко хора. Част от участниците изразиха разочарование от слабия интерес и коментираха, че темата за цените на основните услуги засяга пряко почти всяко домакинство.
Контрастът в централната част на града беше видим. Пред сградата на Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград, където тази вечер се играе спектакълът "Див разказ“, както и пред зала "Яворов“, където гостува Камен Донев, имаше значително повече хора в сравнение със събралите се на протеста.
Още от категорията
/
С полагане на цветя в Благоевград бяха отбелязани 145 години от рождението на Тодор Александров
04.03
С военни почести, шествие и ритуал в памет на Апостола Благоевград отбеляза 153 години от гибелта му
18.02
Две номинации за ИКАР 2026 за спектакъла "Дракула" на Драматичен театър "Никола Вапцаров" – Благоевград
10.02
"Големият градски огън" за втора поредна година събира жителите на Благоевград около традициите и топлината на прошката
10.02
Първото освобождение от османско робство на Горна Джумая ще бъде отбелязано на 12 февруари в Благоевград
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.