Преди минути и в Благоевград бе дадено началото на антриправителствения протест, организиран от "Продължаваме Промяната - Демократична България", граждански организации и хората от областния център, предаде репортер наПолицейското присъствие е засилено. Към момента протестът протича без напрежение.Събралото се множество е категоричено, че не приемат опитите за разделение – политическо, етническо, религиозно или партийно.Причината да излизаме е по-голяма от всеки отделен човек. Призоваваме всички да оставим различията си настрана и да се обединим като общност, защото само заедно можем да защитим бъдещето на страната си. Градът ни е част от общото усилие на десетки български градове - както и Сандански, които едновременно заявяват: Стига толкова! Гражданите ще излязат с категоричния призив: ОСТАВКА на сламеното правителство. ОСТАВКА и политически край на модела "Борисов–Пеевски“, казва по-рано тази седмица координаторът на ПП в област Благоевград Ваня Кромбоа.