|Благоевградчани, ако искате да видите нещо интересно – до 18.00 часа отидете до Младежкия дом
"Радвам се, че днес децата могат да се докоснат до науката и технологиите по забавен и вдъхновяващ начин. Тук те не просто наблюдават, а създават и откриват нови неща. Това е най-добрият начин да се събуди любопитството им и да се запали интересът към знанието“, каза зам.-кметът в приветствието си към участниците.
Инициативата привлича ученици от училища в цялата област, които имат възможност да се включат в експерименти по природни науки и вълнуващи инженерни инсталации от света на роботиката и автоматизацията.
С огромен интерес се посрещат и работилниците, в които деца от 1 до 9 клас демонстрират своите знания и умения. Те запояват електронни платки, експериментират с химически реакции, изследват тайните на биологията и се потапят в света на 3D принтирането. Работилниците, разпределени по възрастови групи и предварителен график, събират десетки любознателни участници.
Панаир на науките и технологиите се организира от Университет за деца ScienceMeUp и Община Благоевград.
Научните и технологични щандове ще бъдат отворени за посетители до 18:00 часа днес.
