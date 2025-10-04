© виж галерията Заместник-кметът Боряна Шалявска откри второто издание на Панаир на науките и технологиите, който се провежда в Младежкия дом в Благоевград, съобщиха от Общината.



"Радвам се, че днес децата могат да се докоснат до науката и технологиите по забавен и вдъхновяващ начин. Тук те не просто наблюдават, а създават и откриват нови неща. Това е най-добрият начин да се събуди любопитството им и да се запали интересът към знанието“, каза зам.-кметът в приветствието си към участниците.



Инициативата привлича ученици от училища в цялата област, които имат възможност да се включат в експерименти по природни науки и вълнуващи инженерни инсталации от света на роботиката и автоматизацията.



С огромен интерес се посрещат и работилниците, в които деца от 1 до 9 клас демонстрират своите знания и умения. Те запояват електронни платки, експериментират с химически реакции, изследват тайните на биологията и се потапят в света на 3D принтирането. Работилниците, разпределени по възрастови групи и предварителен график, събират десетки любознателни участници.



Панаир на науките и технологиите се организира от Университет за деца ScienceMeUp и Община Благоевград.



Научните и технологични щандове ще бъдат отворени за посетители до 18:00 часа днес.