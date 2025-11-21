ЗАРЕЖДАНЕ...
Благоевград затяга контрола! Институциите с общ фронт срещу нерегламентираното замърсяване
©
По време на дискусията бяха представени най-проблемните зони на територията на региона, както и анализ на причините, водещи до замърсяване. От РИОСВ съобщиха, че за текущата година има подадени над 500 сигнала за нерегламентирани замърсявания на територията на областта.
Участниците в срещата се обединиха около необходимостта от засилен контрол, по-ефективна координация между институциите и предприемане на действия за почистване на засегнатите терени.
Представителите на общините поеха ангажимент в срок до 25 ноември да изпратят до РИОСВ както набелязани мерки, така и предложения за справяне с проблема.
Още от категорията
/
Благоевградският окръжен съд осъди на 20 години затвор 43-годишен мъж от Разлог за убийство и опит за убийство
11:10
Здравният министър: Активното участие на общините е в помощ за привличането на медицински специалисти
19.11
Благоевград ще получи финансиране за изграждането на нова пешеходна свързаност между центъра и кв. "Вароша"
14.11
Емил Радев в ЮЗУ "Неофит Рилски": Изкуственият интелект е шанс за революционен научен и икономически скок в Европа
14.11
След поредицата инциденти с пешеходци в Благоевград! Подмениха осветителните тела на част от пешеходните пътеки
12.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Нови образователни възможности за бъдещите гимназисти в община Пе...
17:31 / 20.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.