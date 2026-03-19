Проектът за изграждане на нов православен храм в Благоевград ще бъде представен на 25 март - Благовещение от 18:00 часа във фоайето на Община Благоевград

Архитектурната концепция на храм "Св. Мина" ще представи авторът на проекта арх. Георги Витанов.

В присъствието на негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим и кмета на община Благоевград Методи Байкушев гражданите ще могат да се запознаят с визията за развитието на храма като духовно средище.

Инициативата се организира от Неврокопска света митрополия и Община Благоевград.