Проектът за изграждане на нов православен храм в Благоевград ще бъде представен на 25 март - Благовещение от 18:00 часа във фоайето на Община БлагоевградАрхитектурната концепция на храм "Св. Мина" ще представи авторът на проекта арх. Георги Витанов.В присъствието на негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим и кмета на община Благоевград Методи Байкушев гражданите ще могат да се запознаят с визията за развитието на храма като духовно средище.Инициативата се организира от Неврокопска света митрополия и Община Благоевград.