Благоевград събра млади хора и популярни лица от българското дигитално пространство на форума "Пет истории за успех с инфлуенсъри“. Срещата премина в непринудена атмосфера и активен диалог с много въпроси и лични истории.Още в самото начало публиката показа, че е иска освен да се докосне до своите фаворити, да чуе и какво стои зад техния успех. Разговорите на сцената преминаха в откровен диалог за първите стъпки, за трудностите по пътя, за съмненията и за уроците, които идват с популярността.Сред гостите беше Илиян Сандев (Баце Сандев), който говори за хумора като естествен начин за общуване с хората. В разговора си той засегна темата за това как шегата и лекотата могат да създадат връзка с публиката, но и как зад привидно спонтанното съдържание често стои наблюдателност към ежедневието и способността да откриваш смешното дори в обикновените ситуации.На сцената се качи и популярният тандем Павел Колев и Христо Стефанов, които разказаха за работата в партньорство и за динамиката между двама души, които създават съдържание заедно. Те споделиха как доверието, различните гледни точки и споделената отговорност често са ключът към дългосрочния успех и към запазването на автентичността пред аудиторията.Пред публиката застана и благоевградчанката Александра Богданска, която насочи разговора към ролята на жените в дигиталната среда. Тя сподели за предизвикателствата, които идват с публичността, за баланса между личния и професионалния живот и за натиска, който често съпътства популярността в социалните мрежи.Своята гледна точка за влиянието в интернет представи и Слави Панайотов. Той говори за отговорността, която създателите на съдържание носят към младата аудитория, както и за това как доверието на последователите се печели трудно и се запазва чрез последователност и отношение към темите, които достигат до хиляди хора.Публиката имаше възможност да се включи активно в разговорите, като задава въпроси в реално време чрез онлайн платформа. Това превърна срещата в истински диалог, в който темите се развиваха естествено – от лични истории до съвети към младите хора, които тепърва търсят своя път.Фото-зоната бързо се превърна в едно от най-посещаваните места, а в края на срещата десетки младежи се наредиха за снимки и кратки разговори с гостите.Водещ на събитието бе Игор Дамянов.*Събитието се организира от Община Благоевград и Винтидж Ентъртейнмънт с подкрепата на НФК чрез инструмента СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU) по проект "Ново поколение местна политика за култура за община Благоевград“ от 29.10.2025г, договор № BG-RRP-11.021-0017-C01., Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, BG-RRP-11.021.