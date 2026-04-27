За пети път откриват "Занаят Фест". Благоевград става център на традициите и българските занаяти от 8 до 10 май.

Тази година на пл. "Македония" ще можем да видим рекорден брой участници и богата фолклорна програма, похвалиха се от Община Благоевград, цитирани от ФОКУС.

Занаятчии от цяла България ще представят майсторството в кожарството, ножарството, дърворезбата, кошничарството, пчеларството, народните носии, традиционните накити, калоферската дантела и други.

Посетителите ще могат да се насладят и на изложбата "Родова памет“ на Асен Великов, както и да се включат в различни интерактивни активности, включително стрелба с лък.

Събитието има за цел да съхранява и популяризира българските традиции сред подрастващите и да създаде връзка между майстори и публика.

Община Благоевград е съорганизатор на събитието.