Община Благоевград спечели проект за финансиране на мерки за намаляване на разходите за енергия и повишаване на енергийната ефективност на сградите на 10 социални услуги в областния център.Предстои да бъдат закупени и монтирани фотоволтаични системи за шест сгради, в които са настанени три Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, две Защитени жилища за лица с умствена изостаналост, два Центъра за обществена подкрепа, Преходно жилище, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания.Фотоволтаичните системи ще осигурят собствено електрозахранване и ще намалят поне с 30% нуждата от външна електроенергия.Предвидено е и закупуване на електрически автомобил и зарядна станция, които ще се използват за нуждите на социалния сектор.Проектът се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, като общата му стойност е 518 хил. лева. Срокът за изпълнение е до юни 2026 г.Това е поредната стъпка на общинското ръководство за повишаване на качеството на социалните услуги.Припомняме, че в момента се извършва цялостна реконструкция на сградата на Дом за стари хора в кв. "Струмско“. В двора на социалната услуга ще бъдат изградени и две нови сгради. В едната от тях ще се преместят 25 от потребителите, с което ще се подобрят условията и качеството на грижата в Дома.В кв. "Струмско“ ще бъдат изградени два нови центъра за резидентна грижа – за възрастни хора без увреждания и за пълнолетни лица с трайни увреждания и нужда от постоянни медицински грижи. Единият ще се намира отново в двора на съществуващия Дом за стари хора. С новата услуга капацитетът на дома ще нарасне от 87 на 102 души. Вторият център ще предлага 24-часова специализирана грижа в нова сграда в квартала. В близост ще бъдат изградени парк, спортни зони, детски кът, алеи, видеонаблюдение и поливна система, както и полуподземен паркинг, който ще съчетае зелено пространство с нова инфраструктура.