На 20 декември 2025 г. (събота) за трета поредна година Община Благоевград ще бъде домакин на ученическия турнир по бокс "Смело сърце“.Турнирът ще се проведе от 10.00 часа в зала "Орфей“.В надпреварата ще участват около 80 картотекирани състезатели от клубовете в Благоевград, както и от боксови клубове от София, Самоков, Петрич, Сандански, Гоце Делчев и Перник.Турнирът цели да насърчи спорта сред учениците, да развие дисциплината и състезателния дух и да даде възможност на младите боксьори да демонстрират своите умения пред публика.Спортното събитие се организира от четирите боксови клуба, регистрирани и извършващи дейност на територията на общината – БК "Пирин“, БК "Македония“, БК "Ротунда“ и БК "Тайсън“. Турнирът "Смело сърце“ е включен в официалния календар на Българската федерация по бокс и се утвърждава като значимо състезание за развитието на детско-юношеския бокс в региона.