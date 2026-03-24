Благоевград ще бъде домакин на два ключови културни форума в края на март. Събитията са посветени на ролята на културата за развитието на общностите, идентичността на териториите и изграждането на устойчиви модели за културно предприемачество.На 28 и 29 март в Камерна зала на Камерна опера ще се проведе форум, който събира водещи експерти, артисти, културни предприемачи и представители на публичния сектор от цялата страна. Темата на форума е "Маркетинг на културата, културното наследство и територии“, с акцент върху културата като стратегически ресурс за развитие на градовете и общностите.Сред участниците са проф. Мария Станкова, Сабина Вийн, Илко Ганев, Пролет Трифонова, визуалните артисти Темелко Темелков и Савина Топурска, както и Янина Танева. Форумът ще включва панели, дискусии и споделяне на добри практики по теми като културно предприемачество, устойчиви модели, културни политики и финансиране.На 30 и 31 март, отново в Камерна зала на Камерна опера, ще се проведе двудневно обучение, насочено към разработване и управление на проекти с национално и европейско финансиране. Програмата включва лекции, демонстрации и работа по собствени проектни идеи с практически насоки от експерти.Целта на инициативата е повишаване на капацитета на културните оператори за разработване, кандидатстване и управление на проекти, финансирани по национални и европейски програми, включително Национален фонд "Култура“, Министерство на културата и Общински фонд "Култура“ – Благоевград.Обучители: Янина Танева, стратегически комуникатор, председател на фондация "Фабрика за идеи“ и Иван Тодоров, независим артист и член на Експертния съвет на Общински фонд "Култура“ Благоевград.Обучението включва лекции, демонстрации и индивидуална работа върху реални проектни идеи с практическа насоченост към кандидатстване и финансиране.Двете събития се организират в рамките на проект BG-RRP-11.021-0017-C01 "Ново поколение местна политика за култура за община Благоевград“ и Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.