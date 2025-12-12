ЗАРЕЖДАНЕ...
Благоевград ще бъде домакин на Международен турнир по спортна гимнастика "Любчо Солачки"
В турнира вземат участие над 170 състезатели от различни възрастови групи.
Организатор на турнира е Гимнастически клуб "Любчо Солачки“, със съдействието на Община Благоевград.
