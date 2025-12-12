Благоевград ще бъде домакин на XXІ Международен турнир по спортна гимнастика "Любчо Солачки“. Състезанието ще се проведе на 13 и 14 декември Спортен комплекс "Пирин“ от 9.30 часа.В турнира вземат участие над 170 състезатели от различни възрастови групи.Организатор на турнира е Гимнастически клуб "Любчо Солачки“, със съдействието на Община Благоевград.