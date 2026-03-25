На 26 март от 19:00 часа сградата на Камерна опера и Народно читалище "Никола Вапцаров – 1866“ в Благоевград ще бъде осветена в лилаво по повод Purple Day – Международния ден за информираност за епилепсията.Целта на инициативата е да насочи общественото внимание към хората, живеещи с епилепсия. С този символичен жест Благоевград става част от световната кампания в подкрепа на засегнатите.Посланието на деня е свързано със съпричастност, подкрепа и по-добро разбиране към хората с епилепсия и техните семейства.