Благоевград се събужда с температури под нулата, после ще се стопли
В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по най-високите върхове на Рила и Пирин умерен вятър от северна четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 5°, съобщава НИМГ.
По Черноморието преди обяд ще има ниска облачност или мъгла, а след обяд видимостта ще се подобри, но главно по северното крайбрежие ще има разкъсана средна облачност. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-14°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
Антиправителственият протест в Благоевград събра рамо до рамо мла...
19:44 / 10.12.2025
Благоевградчани искат оставката на правителството!
18:32 / 10.12.2025
НОИ: Издаваме тези удостоверения до 19 декември
10:28 / 10.12.2025
Коледният концерт на Центъра за личностно и творческо развитие на...
13:04 / 10.12.2025
Ето колко студено е било в Благоевград тази сутрин
10:22 / 10.12.2025
Кабинковият лифт на ски писта Картала започва работа още тази сед...
12:24 / 10.12.2025
