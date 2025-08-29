Благоевград с нова програма за подкрепа на талантливи деца

© Общински съвет одобри с 34 гласа "за“ Програма "Децата на Благоевград“, насочена към подкрепа и развитие на талантливи ученици от общината.



Тя предвижда мерки за насърчаване на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта.



Право на кандидатстване ще имат ученици от I до XII клас в редовна форма на обучение в училища на територията на общината, които са се класирали до трето място в местни, регионални, национални или международни състезания и конкурси.



Изпълнението й ще се осъществява от Експертно-консултативна комисия, назначена от Кмета на община Благоевград. Комисията ще работи по утвърдени вътрешни правила и ще има задачата да оценява кандидатурите и да гарантира справедливо разпределение на подкрепата.



Основната цел е да се осигури устойчиво развитие на талантите на младите хора чрез финансова подкрепа и създаване на възможности за тяхната изява.