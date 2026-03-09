Сподели close
Със заповеди на министър-председателя Андрей Гюров от днес, на длъжността заместник областен управител на област Благоевград са назначени Дарин Боянов Кацарски и Радослав Иванов Динев.

Новоназначените заместник областни управители ще подпомагат дейността на областния управител при осъществяването на държавната политика на територията на областта и координацията между държавните институции и местната власт.

Припомняме, че по-рано днес от поста на заместник-областен управител беше освободен Христо Ангелов.