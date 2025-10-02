Благоевград приветства с "добре дошли" новите студенти

© Кметът Методи Байкушев, заместник-ректорът на ЮЗУ "Неофит Рилски“ доц. д-р Илия Недин и вр.и.д. президент на Американски университет в България д-р Джей Ди Минингер казаха "Добре дошли в Благоевград“ на стотици студенти в областния център.



"Скъпи студенти, това събитие е благодарност към Вас, за това че сте избрали Благоевград за свой студентски дом!



Бъдещето е пред Вас и зависи изцяло от това, което Вие ще направите. Учете, забавлявайте се, работете и не забравяйте, че успехът Ви ще се мери според това как допринасяте за общността.



Надявам се Благоевград да присъства в бъдещите Ви планове за развитие. Днес Ви казваме - винаги сте добре дошли тук. На добър час!“, каза кметът Методи Байкушев.



Отличени бяха и победителите в конкурса за визуална идентичност на Благоевград, организиран от Общината съвместно с двата университета - Петя Вретенарова от Американски университет в България и Мартин Илиев от ЮЗУ "Неофит Рилски“.



Вечерта продължава с програма, подготвена от студенти от двата университета.



"Добре дошли в Благоевград“ се организира от Община Благоевград в партньорство с Югозападен университет "Неофит Рилски“ и Американски университет в България.



Мотото на събитието е "Където бъдещето започва днес“ и има за цел да обедини младите хора, избрали да учат и да се развиват в Благоевград.