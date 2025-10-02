ЗАРЕЖДАНЕ...
|Благоевград приветства с "добре дошли" новите студенти
"Скъпи студенти, това събитие е благодарност към Вас, за това че сте избрали Благоевград за свой студентски дом!
Бъдещето е пред Вас и зависи изцяло от това, което Вие ще направите. Учете, забавлявайте се, работете и не забравяйте, че успехът Ви ще се мери според това как допринасяте за общността.
Надявам се Благоевград да присъства в бъдещите Ви планове за развитие. Днес Ви казваме - винаги сте добре дошли тук. На добър час!“, каза кметът Методи Байкушев.
Отличени бяха и победителите в конкурса за визуална идентичност на Благоевград, организиран от Общината съвместно с двата университета - Петя Вретенарова от Американски университет в България и Мартин Илиев от ЮЗУ "Неофит Рилски“.
Вечерта продължава с програма, подготвена от студенти от двата университета.
"Добре дошли в Благоевград“ се организира от Община Благоевград в партньорство с Югозападен университет "Неофит Рилски“ и Американски университет в България.
Мотото на събитието е "Където бъдещето започва днес“ и има за цел да обедини младите хора, избрали да учат и да се развиват в Благоевград.
