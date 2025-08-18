Благоевград представя годишния отчет за бюджета за 2024 г. и общинския дълг на публично обсъждане

© Днес, 18 август 2025 г., от 18:00 часа в зала "22 септември“ ще се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Благоевград за 2024 г. В рамките на срещата ще бъдат представени още инвестиционната програма на общината, отчетите за средствата от Европейския съюз, както и информация за състоянието на общинския дълг.



Събитието ще протече по предварително обявен дневен ред. Първо ще бъде разгледан годишният отчет за бюджета и свързаните с него програми и финансови показатели. След това ще бъде представена допълнителна отчетна информация съгласно Закона за публичните финанси. В заключителната част на срещата ще се проведе сесия с въпроси и отговори, в рамките на която гражданите и присъстващите ще имат възможност да поставят теми за дискусия по представените отчети.



Община Благоевград приканва всички заинтересовани жители и представители на институции да се включат в публичното обсъждане.