Благоевград празнува на 5 октомври

© За 113-ти път тази година на 5 октомври ще отбележим Освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония, този ден е и празник на Благоевград.



Ще отбележим тази забележителна дата в историята на града ни с двудневни прояви, сред които възстановки, ритуали в памет на героите, тържествена сесия на Общински съвет и културни събития.



Празникът започва на 4 октомври – събота в 17:30 часа, когато в кв. "Вароша“ започва възстановката "Улица някога в Горна Джумая“, която ще ни пренесе назад във времето, когато Горна Джумая е била търговско средище с оживени чаршии и сръчни местни занаятчии. Творци ще представят ръчно изработени от тях изделия, а дворовете на възрожденските къщи в квартала ще се превърнат в сцени за музикални изпълнения.



Празничният 5 октомври ще започне в 09:30 часа в двора на храм "Въведение Богородично“ с панихида за загиналите за Освобождението на Горна Джумая.



Ще положим венци и цветя в 10:30 часа на паметника на Гоце Делчев на площад "Македония“, а в 11:30 часа на паметника на Македоно-Одринското опълчение "Майка България“ на площад "Мите Марков“.



В 12:00 часа в парк "Бачиново“ жители и гости ще могат да видят възстановката "Героите на Горна Джумая“, която ще представи битката от 28 юни 1913 г. по време на Междусъюзническата война.



Талантливи деца и заслужили благоевградчани ще бъдат отличени на тържествена сесия на Общински съвет – Благоевград в 16:30 часа в зала "22 септември“.



В 18:30 часа на голямата сцена на площад "Георги Измирлиев“ ще бъде поставено началото на празничния концерт, посветен на 50-годишнината от създаването на Регионален телевизионен център – Благоевград и 113-тата годишнина от Освобождението на Горна Джумая.