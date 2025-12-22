На 24 декември 2025 г. празничният дух ще оживее по улиците на Благоевград с коледна мото обиколка, която обещава настроение, усмивки и рев на мотори с кауза.Събитието ще събере мотористи от града и региона, които ще облекат костюми тип "Дядо Коледа“, за да внесат истинско коледно вълшебство в навечерието на най-светлия християнски празник. Сборният пункт е в 11:00 ч. на паркинга на Югозападен университет "Неофит Рилски“, откъдето колоната ще потегли на празнична обиколка из града.Около 11:30 ч. мотористите ще спрат пред Ален Мак и в градската градина, където най-малките жители на Благоевград ще бъдат зарадвани с лакомства и коледни изненади.Организаторите призовават за единство, добро настроение и активно участие, за да се превърне инициативата в истински празник за цялата общност."Нека заедно вдигнем празничното настроение на нашия красив град“, апелират участниците.