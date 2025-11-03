ЗАРЕЖДАНЕ...
|Благоевград пали коледните светлини в Деня на християнското семейство
Точно в 18:30 ч. площад "Георги Измирлиев“ ще се превърне в сцена, която ще събере любими български изпълнители и стотици детски усмивки. Специален гост ще бъде самият Дядо Коледа, който ще пристигне, за да запали светлините за радост на най-малките. След това празничната вечер ще продължи с концерт на Михаела Маринова и Дичо.
Ден по-късно, на 22 ноември, хорове от Благоевград и Пловдив ще съберат поколения гласове в концерт "За семейството“, празник на близостта, който напомня, че Коледа е най-истинска, когато сме заедно. Участие ще вземат: хор "Ален Мак“, Смесен хор на Американския университет в България, Камерен хор "Гаудеамус“ – Пловдив и хор "Иван Спасов“ – Пловдив. Очакваме ви от 19:00 ч. в залата на Камерна опера – Благоевград и НЧ "Никола Й. Вапцаров – 1866“.
През целия празничен период, от 21 ноември до 4 януари, Благоевград ще има своето Коледно градче. Там ви очакват богата програма, вкусни изкушения, ръчно изработени подаръци, уютни светлини и моменти, споделени с любимите хора.
И когато часовникът отброява последните секунди на годината, на 31 декември ще се съберем отново на площада. Под празничното небе ще посрещнем с надежда 2026 година.
