С полагане на цветя в Благоевград ще бъдат отбелязани 148 години от рождението на Пейо Яворов и 98 години от смъртта на Мара Бунева.Ритуалът пред бюст-паметника на българския поет и революционер ще се състои на 13 януари от 11.00 часа. В него ще вземат участие и ученици от IX ОУ, чийто патрон е Яворов.Непосредствено след това благоевградската общественост ще сведе глава пред делото и паметта на Мара Бунева, български революционер и член на Вътрешната македонска революционна организация.Двата бюст-паметника се намират в градската градина в областния център.