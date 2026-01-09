ЗАРЕЖДАНЕ...
Благоевград отдава почит към Пейо Яворов и Мара Бунева
Ритуалът пред бюст-паметника на българския поет и революционер ще се състои на 13 януари от 11.00 часа. В него ще вземат участие и ученици от IX ОУ, чийто патрон е Яворов.
Непосредствено след това благоевградската общественост ще сведе глава пред делото и паметта на Мара Бунева, български революционер и член на Вътрешната македонска революционна организация.
Двата бюст-паметника се намират в градската градина в областния център.
