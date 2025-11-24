ЗАРЕЖДАНЕ...
Благоевград отбелязва Европейската седмица за намаляване на отпадъците
В тази връзка 25-ти, 26-ти и 27-ми ноември са обявени за Дни на отворените врати в Анаеробната инсталация за преработка на разделно събрани биоотпадъци (хранителни и растителни) в землището на с. Бучино.
Две от датите са специално запазени за ученици и студенти – 25-ти и 26-ти ноември. На 27-ми ноември от 10:00 ч. до 15:00 часа Анаеробната инсталация ще бъде отворена за всички желаещи да се запознаят с процеса на преработка на отпадъците и резултата от преработката им.
Посетителите ще имат възможност да разгледат основните работни модули в инсталацията, а представители на екипа на оператора ДЗЗД "Еко Благоевград 2024“ ще представят процесите на третиране на разделно събрани биоотпадъци, продуктите, които се получават и предназначението им. Опознавателните разходки ще започват на всеки кръгъл час и ще са с продължителност до 1 час.
Анаеробната инсталация за преработка на разделно събрани биоотпадъци е изградена със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, с цел намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, включително въвеждането на мерки за организиране на разделно събиране на биоразградими отпадъци в общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците (Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево).
Европейската седмица за намаляване на отпадъците (EWWR) е най-голямата кампания в Европа, в която граждани, неправителствени организации, асоциации и публични власти се обединяват и популяризират полезни практики и примери за намаляване на отпадъците и поощряване на промените в ежедневното поведение на хората (потребление, производство).
