С поредица от инициативи в Благоевград ще бъде отбелязана 150-годишнината от Априлското въстание, съобщиха от общинската администрация. Събитията са посветени на паметта и подвига на априлци.

Какво включва програмата?

Програмата започва на 15 април в 12:30 ч. с презентация "150 години Априлско въстание“ в зала "Изкуство“ на Регионална библиотека "Димитър Талев“.

На 16 април от 15:00 ч. същото пространство ще бъде домакин на събитието "Символите на България“ – изложба-везба, презентация и ревю с носии от фолклорните области на страната.

На 20 април акцентът е в кв. "Вароша“ и центъра на града.

От 11:00 ч. в Родната къща на Георги Измирлиев – Македончето ще бъде открита изложбата на Регионален исторически музей – Благоевград "150 години от Априлската епопея“.

В 17:00 ч. ще се проведе паметно шествие от Съдебната палата до пл. "Георги Измирлиев“, последвано от полагане на цветя в 17:30 ч. по повод 175 години от рождението на Георги Измирлиев – Македончето.

От 18:00 ч. на пл. "Георги Измирлиев“ е концерт-рециталът "Ехо от безсмъртието: 150 години от подвига на априлци“.

На 21 април от 11:00 ч. в Родната къща на Георги Измирлиев – Македончето ще се състои възстановка "Георги Измирлиев и Русенският комитет“.

Финалът на програмата е на 24 април от 10:00 ч. с Ден на отворените врати в 3-то Бригадно командване.

Община Благоевград кани жители и гости на града да се включат в събитията и заедно да отдадем почит на героизма и историческата памет на България.