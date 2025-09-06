Благоевград отбеляза Съединението

© С полагане на цветя пред паметната плоча на загиналите за обединението и независимостта на България, Благоевград отбеляза 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.



"Днешният празник е доказателство, че когато сме заедно, няма сила, която да ни победи. Днес, за да пребъде България, трябва да помним, че разделението е най-голямата опасност, а съединението - нашата най-голяма сила", каза заместник-кметът Станислав Кимчев в тържественото си слово.



Събитието започна в 10:00 часа с почест от военни от 3-то Бригадно командване и химна на Р България в изпълнение на Биг Бенд - Благоевград.



Стихотворението на Иван Вазов – "Новото гробище над Сливница“ бе представено с рецитал от актьора Александър Митев от Драматичен театър "Никола Вапцаров“.



В знак на признателност към героите, отдали живота си за единството и независимостта на България, пред паметната плоча венци и цветя положиха заместник-кметовете Ася Иванова и Станислав Кимчев, зам.-областниян управител Христо Ангелов, председателят на общински съвет - Благоевград Антоанета Богданова, от името на командира на 3-то Бригадно командване - подполковник Росен Борисов, представители на храм "Въведение Богородично", предтавители на институции, политически партии, граждани и общественици.



По време на ритуала бяха припомнени и исторически факти, свързани с 6 септември 1885 година, когато е провъзгласено Съединението на разделените Източна Румелия и Княжество България.



Водещ на събитието бе Елеонора Тропанкова.