Благоевград отбеляза 148 години от Първото освобождение на Горна Джумая от османско робство
Церемонията се състоя пред паметните плочи на Иван Павлович Орлински, генерал Спас Георгиев, Хаджи Коте Чорбаджигошев и мемориала на Делчевия род, намиращи се в двора на църквата "Въведение Богородично“.
В знак на признателност към загиналите за Свободата цветя положиха кметът на община Благоевград Методи Байкушев, областният управител на област Благоевград Георги Динев, председателят на Общински съвет - Благоевград Антоанета Богданова, военни, представители на институции, граждани и общественици.
В двора на храма бе отслужена и заупокойна молитва. В ритуала участие взеха и военни от 3-то бригадно командване.
Исторически факти за първите месеци свобода в Горна Джумая бяха представени от д-р Елена Чалгънова от Регионален исторически музей.
В историята си Горна Джумая (днешен Благоевград) има две освобождения от османско робство.
Първото от тях е на 12 февруари 1878 година, но жителите на града се радват на свободата за кратко. По силата на решенията на Берлинския конгрес, част от освободените български територии отново са върнати в пределите на османската империя.
Второто освобождение на Горна Джумая става факт 34 години по-късно.
