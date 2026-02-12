Сподели close
Благоевград отбеляза 148 години от Първото освобождение на Горна Джумая от османско робство.

Церемонията се състоя пред паметните плочи на Иван Павлович Орлински, генерал Спас Георгиев, Хаджи Коте Чорбаджигошев и мемориала на Делчевия род, намиращи се в двора на църквата "Въведение Богородично“.

В знак на признателност към загиналите за Свободата цветя положиха кметът на община Благоевград Методи Байкушев, областният управител на област Благоевград Георги Динев, председателят на Общински съвет - Благоевград Антоанета Богданова, военни, представители на институции, граждани и общественици.

В двора на храма бе отслужена и заупокойна молитва. В ритуала участие взеха и военни от 3-то бригадно командване.

Исторически факти за първите месеци свобода в Горна Джумая бяха представени от д-р Елена Чалгънова от Регионален исторически музей.

В историята си Горна Джумая (днешен Благоевград) има две освобождения от османско робство.

Първото от тях е на 12 февруари 1878 година, но жителите на града се радват на свободата за кратко. По силата на решенията на Берлинския конгрес, част от освободените български територии отново са върнати в пределите на османската империя.

Второто освобождение на Горна Джумая става факт 34 години по-късно.