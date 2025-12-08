Благоевград отбеляза 116 години от рождението на Никола Вапцаров.Поетът е роден на 7 декември 1909 г. в Банско и остава в българската културна история със своята единствена издадена приживе стихосбирка "Моторни песни“ (1940), преведена на множество езици по света.Цветя в знак на признателност поднесоха зам.-кметът по култура в Община Благоевград Станислав Кимчев, областният управител Георги Динчев, председателят на Общински съвет Благоевград, Антоанета Богданова, Пролет Трифонова, зам.-директор на ДТ "Никола Вапцаров" - Благоевград, представители на културни институти, общественици и граждани.