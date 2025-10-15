Благоевград обсъжда проектни идеи за устойчиво развитие

© Публично обсъждане на проектни идеи, включени в общата Концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) "Устойчиво развитие на общините от Югозападна България чрез кохезионна политика“, се проведе в Община Благоевград.



Инициативата, организирана от Областен информационен център – Благоевград, даде възможност на жителите да се запознаят подробно с проектите, преминали успешно проверка за административно съответствие и допустимост. Целта на обсъждането е гражданите да вземат участие в процеса на подбор на концепциите за интегрирани териториални инвестиции.



Сред презентираните проекти са изграждане на нови сгради за детски градини и ясли, както и за центрове за възрастни хора с увреждания, доставка на нова апаратура за СБАЛО "Св. Мина“ за ранна диагностика на сърдечно-съдови и онкологични заболявания, ремонт на 180 общински жилища, както и организиране на курсове за ограмотяване на лица над 16 години без завършено основно образование.



Проектните идеи на Община Благоевград включват още разширяване на дуалното образование чрез съчетаване на теоретична подготовка и практика в реална работна среда, както и почистване и укрепване на река Лисийска в село Българчево с цел възстановяване на проводимостта ѝ и намаляване на риска от наводнения.



В рамките на концепцията са предвидени и дейности за активен живот на възрастните хора, насочени към насърчаване на участието им в местни инициативи, взаимопомощ и подобряване на достъпа до социални и здравни услуги.



Жителите на Благоевград могат да споделят мнението си за предложените проекти до 19 октомври, като попълнят онлайн анкета, изпратят становище на имейл oic.blagoevgrad@gmail.com или го предоставят лично в офиса на Областния информационен център – Благоевград.



Събраните мнения ще бъдат обобщени в доклад и представени на Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион, за да помогнат при окончателния избор на проектите, които ще бъдат изпълнявани, и при създаването на общата концепция за развитие на региона.