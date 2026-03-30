Благоевград обедини водещи артисти, културни предприемачи и представители на публичния сектор във форум "Култура и територии 2026"
Инициативата бе посветена на ролята на културата в развитието на местните общности, изграждането на идентичност и създаването на устойчиви модели за развитие.
В рамките на двудневната програма участниците обсъдиха ключови въпроси, свързани с маркетинга на културното наследство, развитието на културни екосистеми, предприемачеството в културата, публичните политики и възможностите за финансиране. Форумът постави акцент върху културата като стратегически ресурс за развитие на градовете по отношение на идентичността и като инструмент за икономическо и социално въздействие.
В първия ден бяха разгледани теми, свързани с връзката между културата, идентичността и бранда на територията. В дискусиите участие взеха Темелко Темелков, проф. Мария Станкова и Савина Топурска, които акцентираха върху ролята на културното наследство като стратегически ресурс и необходимостта от балансиране между автентичност и съвременни форми на представяне.
Последваха панели, посветени на културните екосистеми и партньорствата на местно ниво, както и на културното предприемачество и устойчивите модели. Активно участие взеха представители на образователни институции, независимия сектор и местната власт, сред които Сабина Вийн, Христина Кръстева и Борислава Янакиева.
Вторият ден на форума беше фокусиран върху културните политики, финансирането и стратегическото управление. В дискусиите се включиха Пролет Трифонова, Илко Ганев и Кристиян Иванчов, които обсъдиха необходимостта от ефективни политики и координация между различните нива на управление.
Специален акцент беше поставен и върху новите инструменти за финансиране на културата с участието на Таня Колчакова, Бисер Младенов и Янина Танева.
Форумът завърши с финална дискусия, в която участниците очертаха конкретни стъпки за бъдещото културно развитие на Благоевград, включително засилване на партньорствата, създаване на устойчива културна стратегия и ясни механизми за измерване на резултатите.
С провеждането на "Култура и територии 2026“ Благоевград затвърди позицията си като активен център за диалог и развитие в сферата на културата, демонстрирайки потенциала на местните общности да изграждат устойчиви и разпознаваеми културни модели.
