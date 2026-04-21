Община Благоевград организирана едно от най-мащабните спортни събития в региона – веломаратона "Благоевград на две колела“. Началото на третото издание ще е на 25 април (събота) от 10:00 часа. Участие могат да запишат всички любители на колоезденето, независимо от възрастта и нивото на подготовка.

Стартът ще бъде даден от площад "Георги Измирлиев“ (зала "22 септември“), като трасето преминава през пл. "България“, ул. "Александър Стамболийски“, парк "Македония“, бул. "Димитър Солунски“, района на ЮЗУ "Неофит Рилски“, бул. "Сан Стефано“, бул. "Св. св. Кирил и Методий“, ул. "Христо Силянов“ и отново се връща към началната точка, където ще бъде финалът.

Колоезденето ще бъде по специално подготвен маршрут с дължина 8,6 км, преминаващ през ключови улици и булеварди в Благоевград.

Всички участници ще получат стартов номер при регистрация, а след финала ще могат да се включат в томбола с атрактивни награди. Голямата награда в събитието е велосипед.

Изисквания: деца под 7 години следва да бъдат придружавани от възрастен, всеки участник трябва да бъде със собствен велосипед, както и да използва подходящи предпазни средства.

Веломаратонът обещава незабравимо преживяване, изпълнено със спортен дух, добро настроение и възможност за активен уикенд със семейството и приятели.

Партньор на събитието е Bike Center – Благоевград.

Община Благоевград кани всички жители и гости на града да се включат и да станат част от празника на колоезденето.