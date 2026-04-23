Тази събота от 10:00 часа Благоевград дава старт на едно от най-мащабните спортни събития в региона – веломаратон "Благоевград на две колела“, съобщиха от общинската администрация, цитирани от Blageovgrad24.bg.

Инициативата се провежда за трета поредна година и има демонстративен

характер, а участие могат да вземат всички любители на колоезденето, независимо от възрастта и нивото на подготовка.

При регистрация участниците ще получат стартов номер, а след финала ще могат да се включат в томбола с атрактивни награди. Голямата награда в събитието е велосипед.

Маршрутът е с дължина 8,6 км и преминава през ключови улици и булеварди в Благоевград.Стартът ще бъде даден от площад "Георги Измирлиев“ (зала "22 септември“), като трасето преминава през пл. "България“, ул. "Александър Стамболийски“, парк "Македония“, бул. "Димитър Солунски“, района на ЮЗУ "Неофит Рилски“, бул. "Сан Стефано“, бул. "Св. св. Кирил и Методий“, ул. "Христо Силянов“ и отново се връща към началната точка, където ще бъде финалът.

Изисквания

Деца под 7 години следва да бъдат придружавани от възрастен, всеки участник трябва да бъде със собствен велосипед, както и да използва подходящи предпазни средства.

Събитието цели да насърчи активния начин на живот, спорта на открито и екологичното придвижване в градска среда. Веломаратонът обещава незабравимо преживяване, изпълнено със спортен дух, добро настроение и възможност за активен уикенд със семейството и приятели.

Партньор на събитието е Bike Center – Благоевград. Община Благоевград кани всички жители и гости на града да се включат и да станат част от празника на колоезденето.