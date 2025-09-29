© Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития.



На 30.09. от 18:00 ч. на площад "Македония" Биг Бенд - Благоевград ще зарадва благоевградчани с концерт по повод на Международния ден на музиката.



В събота (04.10.) Благоевград ще бъде наситен със събития. В 10:00 ч. бъдете готови за най-голямото градско бягане, очакваме Ви на пл. "Георги Измирлиев" с много настроение и награди.



От 10:00 ч. до 18:00 ч. в Младежки дом ще се проведе и "Панаир на науката и технологиите" за ученици, студенти и любители на науката.



В 17:30 ч. квартал "Вароша" оживява с възстановката "Улица някога в Горна Джумая", която ще ни пренесе назад във времето, когато Горна Джумая е била търговско средище с оживени чаршии и сръчни местни занаятчии.



На празничния 5 октомври Благоевград ще празнува с наситена програма през целия ден.