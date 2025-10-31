© Благоевград изпраща цветен октомври, изпълнен със спорт, култура, театър, кино, образователни и бизнес инициативи.



Месецът започна с второто издание на "Добре дошли в Благоевград“, събитие обединяващо студентите от двата университета в града, което събра бизнеса, преподаватели, вдъхновяващи личности и млади хора.



Панаир на науките и технологиите, традиционното голямо градско бягане и възстановката "Улица някога в Горна Джумая“, превърнаха първия съботен ден от месеца в истински празник на спорта, образованието и възрожденския живот на някогашен Благоевград.



Празничният 5 октомври премина под знака на почит към освободителите на Благоевград, отличаване на заслужили благоевградчани и тържествен концерт.



Концерти, фестивал на късометражното кино, театрални постановки, срещи с шампиони от спортни клубове в Благоевград и 50-годишния юбилей на Общински куклен театър белязаха месеца.



Ноември пристига с още по-пъстри цветове, като още в Деня на народните будители (събота) всички граждани могат да се включат в инициатива "Съвременни будители“ и да дарят книга.



От 1 ноември Благоевград е домакин на Балкански театрален фестивал в Драматичен театър "Никола Вапцаров".



На 2 ноември от 15:00 часа обновеният скейт парк в парк "Даме Груев“ ще бъде официално открит с участието на професионални скейтъри.



Месецът ще продължи с редица събития и ще зарадва жителите с голямата коледна елха, ново коледно градче и празнични концерти.