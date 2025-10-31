Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
Благоевград изпраща цветен октомври
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 13:59Коментари (0)7
©
Благоевград изпраща цветен октомври, изпълнен със спорт, култура, театър, кино, образователни и бизнес инициативи.

Месецът започна с второто издание на "Добре дошли в Благоевград“, събитие обединяващо студентите от двата университета в града, което събра бизнеса, преподаватели, вдъхновяващи личности и млади хора.

Панаир на науките и технологиите, традиционното голямо градско бягане и възстановката "Улица някога в Горна Джумая“, превърнаха първия съботен ден от месеца в истински празник на спорта, образованието и възрожденския живот на някогашен Благоевград.

Празничният 5 октомври премина под знака на почит към освободителите на Благоевград, отличаване на заслужили благоевградчани и тържествен концерт.

Концерти, фестивал на късометражното кино, театрални постановки, срещи с шампиони от спортни клубове в Благоевград и 50-годишния юбилей на Общински куклен театър белязаха месеца.

Ноември пристига с още по-пъстри цветове, като още в Деня на народните будители (събота) всички граждани могат да се включат в инициатива "Съвременни будители“ и да дарят книга.

От 1 ноември Благоевград е домакин на Балкански театрален фестивал в Драматичен театър "Никола Вапцаров".

На 2 ноември от 15:00 часа обновеният скейт парк в парк "Даме Груев“ ще бъде официално открит с участието на професионални скейтъри.

Месецът ще продължи с редица събития и ще зарадва жителите с голямата коледна елха, ново коледно градче и празнични концерти.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
13:10 / 30.10.2025
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
09:40 / 29.10.2025
"Любимите" бележки, които ни оставят търговците по-витрините, често ни изкарват извън нерви
"Любимите" бележки, които ни оставят търговците по-витрините, често ни изкарват извън нерви
12:31 / 29.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Родилка в тежко състояние бе транспортирана по въздух от Благоевград до София
Родилка в тежко състояние бе транспортирана по въздух от Благоевград до София
12:32 / 29.10.2025
Внимание! Ще бъде подадено високо напрежение по реконструираната електропроводна линия "Бодрост"
Внимание! Ще бъде подадено високо напрежение по реконструираната електропроводна линия "Бодрост"
08:32 / 29.10.2025
Актуални теми
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Арестуваха кмета на Варна
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: