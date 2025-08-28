ЗАРЕЖДАНЕ...
|Благоевград изпраща август с три събития, съчетаващи традиции и култура
Денят ще започне в 10:00 ч. на бейзболното игрище "Портър Парк“ с инициативата "Забавление без екрани“, насочена към децата и техните семейства. Участниците ще имат възможност да се включат в традиционни игри и активности, които насърчават движението и общуването.
От 16:00 ч. в село Габрово ще се състои "Пикник Артистик“ – културна среща, съчетаваща български и френски традиции. Гостите ще могат да се насладят на изкуство, музика и автентични кулинарни изкушения в духа на международния обмен.
Вечерта, от 18:00 ч. в село Логодаж, ще започне традиционният Фестивал на лютеницата. Посетителите ще видят приготвянето на домашна лютеница по стари рецепти, ще опитат кулинарни специалитети и ще се потопят в атмосферата на пиринския фолклор.
Организаторите канят жителите и гостите на Благоевград да изпратят последните дни на август с много настроение, вкус и споделени преживявания.
