Благоевград инвестира над 3 млн. евро в енергийно обновяване на зала "22 Септември" и 5 кметства
Реализацията на проекта ще доведе до удължаване на жизнения цикъл на сградите, оптимизиране на енергийното потребление и ограничаване на вредните емисии във въздуха.
Общият бюджет на инвестицията възлиза на 3 288 911,69 евро, от които 2 402 785,80 евро са безвъзмездна финансова помощ, 470 674,30 евро – национално съфинансиране, а 415 451,59 евро – собствен принос.
Дейностите се реализират по проект № BG-RRP-4.020-0253-C02 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради за административно обслужване в община Благоевград“, с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд.
Още от категорията
Община Благоевград представя проект "Основно обновяване и модернизация на сградата на Четвърто основно училище "Димчо Дебелянов"
18.03
Заповед: В Благоевград се преустановява провеждането на пазари, изложби, състезания и други събития със струпване на животни
17.03
Започва информационната кампания по проекта за модернизация на Драматичния театър в Благоевград
16.03
Кметът Методи Байкушев представи 8 ключови проекта за развитието на жизнената среда в Благоевград
13.03
Благоевград все по-близо до изграждането на нов православен храм
20:21 / 19.03.2026
