На пресконференция в община Благоевград официално бе даден старт на изпълнението на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради за административно обслужване в община Благоевград“. С проекта се цели подобряване на енергийните характеристики на сградите, включени в проекта – зала 22 септември“ и кметствата в селата Бучино, Зелендол, Логодаж, Падеш и Покровник, както и подобряване качеството на работната среда и осигуряване на достъп на хората с увреждания до административните сгради.Реализацията на проекта ще доведе до удължаване на жизнения цикъл на сградите, оптимизиране на енергийното потребление и ограничаване на вредните емисии във въздуха.Общият бюджет на инвестицията възлиза на 3 288 911,69 евро, от които 2 402 785,80 евро са безвъзмездна финансова помощ, 470 674,30 евро – национално съфинансиране, а 415 451,59 евро – собствен принос.Дейностите се реализират по проект № BG-RRP-4.020-0253-C02 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради за административно обслужване в община Благоевград“, с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд.