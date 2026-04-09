Бял великденски заек се появи в центъра на Благоевград, предаде репортер на ФОКУС. Арт инсталацията се намира пред големите фонтани, разположени на площад "Георги Измирлиев – Македончето“.

Кръговите кръстовища в града също са украсени с тематични украси, както и различни други райони в централна градска част.

В истинска симфония от цветове, светлина и пролетно вдъхновение, великденската украса в парк "Свети Врач“ превръща града в приказно място. Усмивки, настроение и магия изпълват всяко кътче, радвайки малки и големи и събуждайки усещането за ново начало.