Благоевград грейва в празнични светлини в Деня на християнското семейство
На 21 ноември (петък) от 17:30 часа празничният дух идва с много светлини, Дядо Коледа, откриване на коледното градче и концерт на Дичо и Михаела Маринова.
Събитието ще започне с настроение и заряд в изпълнения на емблематичния Биг Бенд – Благоевград. На сцената ще се качи и солистът на Камерна опера с пленителен глас – Венера Мелеки, а след това и любимецът на поколения меломани – Дичо.
Най-очакваният от малки и големи - Дядо Коледа ще пристигне по изненадващ начин и ще отброи секундите до запалването на коледните светлини.
След като голямата коледна елха огрее площад "Георги Измирлиев“, за да поздрави Благоевград, на сцената ще се качи младата, талантлива и популярна певица Михаела Маринова, която ще изпълни любими музикални хитове.
В същото време врати ще отворят и къщичките, част от коледното градче, което ще привлича посетители до 4 януари.
На 22 ноември (събота) на сцената на Камерна опера – Благоевград и НЧ "Н. Й. Вапцаров-1866“ от 19:00 часа ще се състои хоровият концерт, под надслов "За семейството“, посветен на Деня на християнското семейство, който ще изпълни публиката с вдъхновение.
Участие ще вземат: хор "Ален Мак“, Камерен хор "Гаудеамус“ - Пловдив и хор "Иван Спасов“ - Пловдив.
