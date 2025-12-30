Най-студено тази сутрин е в Западна България, където температурите паднаха до минус десет градуса (Драгоман). Същевременно най-топло е в град Ахтопол - плюс 7 градуса по Целзий.Справка в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:- София минус 5 градуса- Пловдив минус 4 градуса- Варна 1 градус- Бургас 0 градуса- Русе 2 градуса- Стара Загора минус 6 градуса- Благоевград минус 7 градуса