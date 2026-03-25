Благоевград е все по-близо до това да има нов храм! Кметът Байкушев връчи разрешително за строеж на Неврокопския митрополит Серафим
Кметът на Община Благоевград Методи Байкушев каза, че идеята да има нов храм в областния център е на повече от 80 години.
"Тези времена, в които е лесно да се загубиш, имаме нужда от пристан, в който да се намерим. Когато загубим път и надежда, когато отидем в Божия храм, има кой да ни посрещне и кой да ни утеши. Там можем да се покаем и да намерим път за спасение“, каза още той.
Кметът на Благоевград изказа специални благодарности към проектантите, които по думите му са спазили процедурите. Благодарности отправи и към дарителите. Методи Байкушев отправи и апел към благоевградчани – с общи усилия, всички заедно да съберем средства за новия храм.
В рамките на събитието кметът Байкушев връчи на Неврокопският митрополит Серафим разрешително за строеж, с което Благоевград се приближи още по-близо до реализирането на идеята за изграждането на нова църква, която да отговаря на нуждите на благоевградчани.
Митрополит Серафим от своя страна поздрави присъстващите с днешния празник – Благовещение.
"Всичко, което се случва във връзка с Евангелието, Христос, то е свързано с Благовещението и носи блага вест за присъствието на Христос в живота ни. Радвам се, че се избра този ден за представяне на проекта за храм "Велико мъченик Мина“. Благодаря на кмета за избора на датата“, каза още той.
Неврокопският митрополит припомни, че желанието да се построи нов храм в Благоевград датира от времето, когато града все още е бил Горна Джумая. Единственият храм още тогава е бил недостатъчен, според митрополит Серафим. Той допълни, че идеята за изграждането на нов храм датира от 30-е години на миналия век, но не успява да се реализира.
Настъпват военни години и друг режим, в който е било невъзможно да се построи нов храм. През 80-е отново е върната идеята, а през 2005 е направен изборът на мястото. На 23 май 2005 Митрополит Натанаил прави първа копка, когато се отбелязва годишнина на основаването на бившата Солунска гимназия, днес НХГ "Св. Св. Кирил и Методий“. Тогава е поставен и металният иконостас с иконата на свети Мина. Присъства библиотекарят на Зографският манастир. Важна е тази духовна връзка да продължи Особено мил на сърцето на Дядо Натанаил бе Зографския манастир, от който в трудни времена сме имали подкрепа, стана ясно по време на събитието.
От 2005 година са правени няколко опита за изготвяне на идейни проекити за нов храм в Благоевград, а през 2020 година тогавашният кмет Румен Томов организира обществено обсъждане, на което е представена една по-бърза и проста идея, за бърза реализация за издигане на храм, а проектът, предложен от Митрополията, за мащабен храм е одобрена.Следват важни административни стъпки.
Архитектурната концепция на храм "Св. Мина" представи авторът на проекта арх. Георги Витанов. Той обясни, че храмът не е просто строеж, той е място за спасение на човешките души.
"Ще има и кухня за социално слаби. Мястото е достъпно и за пешеходци, и за автомобили. Общината определи и имот за паркиране за нуждите и на храма, и на пазара. Храмът има голямо подземие, където ще бъде кухнята, инсталационни помещения, санитарни възли и вертикална комуникация. Има асансьор за достъп на хора в неравностойно положение и майки с колички. 600 кв. метра е застроената площ на храма. Храмът е с височина от близо 30 метра“, добави той.
Височината на камбанарията ще има галерия на четири нива. Храмът ще е облечен с каменна фасада. Южният вход ще бъде с образа на свети Иван Рилски, а северният вход ще бъде посветен на св. Климент Охридски. Главният вход ще бъде с образа на Иисус Христов и покровителя на храма.
