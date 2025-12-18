ЗАРЕЖДАНЕ...
Благоевград е общината с най-голям успех в декларирането на брой ползватели в дадено домакинство
"Всичко, което сме извършили като подготовка ще ни трябва за 2027 г., освен ако настъпи някаква друга законодателна промяна. Ние се съобразяваме с това, което ни казва Народното събрание и правителството, че предложенията, които прави до Народното събрание“, каза кметът на Благоевград.
Той обясни, че освен Благоевград, много други общини в България са въвели такива декларации.
"Трябва да ви кажа, че са получили по 200 – 300 бройки, а ние до преди 5 дни имахме 5 400 декларации. Подадените декларации запазват действието си, тоест гражданите няма никаква причина да съжаляват, че са подали декларации, тъй като са декларирали броя ползватели и това е информация, която ние ще ползваме за облагането през 2027 г.“, коментира още Методи Байкушев.
Той припомни, че срокът за поддаване на декларации се удължава до 31 октомври 2026 г.
"Ново деклариране от тези, които са подали, ще бъде необходимо само ако настъпи промяна в обстоятелството, тоест промени се броя на членовете, които са в едно домакинство“, поясни той.
