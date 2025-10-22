ЗАРЕЖДАНЕ...
|Благоевград е домакин на кампанията за безплатни изследвания чрез иновативни здравни технологии "5 минути за здраве"
Кампанията, която се провежда за втора поредна година, цели да повиши информираността за рака на белия дроб с фокус върху превенцията, ранното разпознаване на симптомите, своевременната диагностика и лечение, както и вредите от тютюнопушенето. Освен информационния си характер, кампанията включва и провеждане на високотехнологично изследване чрез иновативна технология за събиране, анализиране на здравни показатели и оценка на здравословното състояние. Това изследване, може да направи всеки за пет минути, докато седи в специално кресло. Изследват се ръст, тегло, индекс на телесната маса, кръвна захар, температура, кръвно налягане, сатурация, ЕКГ, сърдечен ритъм. В допълнение се отговаря на въпросник относно риска за развитие рак на белия дроб, който се анализира от иновативната система. Заедно с резултатите от изследването, участниците получават персонализирана оценка на риска и здравния си статус. Информацията се изпраща по електронен път, като за целта е необходимо да бъде предоставен имейл.
Тази година кампанията се разширява и с промоцията на електронното здравно досие, като всички желаещи, които нямат достъп до него, ще могат да се регистрират в системата еЗдраве с помощта на служители на РЗИ Благоевград. Това ще им позволи да имат достъп до своите здравни данни и изследвания от цялата система на здравеопазване, да следят електронни рецепти, направления, прегледи и др.
Благоевград е седмият домакин на кампанията през тази година. Успехът на инициативата през 2024-та показа, че хората са заинтересовани за здравето си и искат да се възползват от наличните иновативни здравни технологии, които предлагат по-лесен достъп, прецизност на данните и задълбочени анализи на здравните показатели. За това "5 минути за здраве“ е ценна, защото дава възможност за бързо, безплатно и достъпно изследване, което отнема едва няколко минути, но може да промени живота на някого. Не е необходимо предварително записване за изследванията, но е важно желаещите да имат смарт телефон и да предоставят имейл адрес. Кампании като тази показват, че дигитализацията не е бъдеще, а е необходимост. Именно затова продължаваме да работим в тази посока, като сега добавяме и още една стъпка към дигиталната трансформация – бърза и лесна регистрацията в еЗдраве.“ казва Мира Ганова, изпълнителен директор на Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.
Ракът на белия дроб е най-често срещаният вид рак в света. Според данни на Globocan – глобалната база с онкологична статистика, събирана от Международната агенция за изследване на рака (IARC), през 2022 г. са регистрирани над 2,48 милиона нови случая, а болестта е причина за повече от 1,8 милиона смъртни случаи, което я поставя на първо място по смъртност от рак. Основен рисков фактор остава тютюнопушенето – отговорно за приблизително 80% от случаите. Други фактори са замърсяването на въздуха, излагането на радон и азбест, белодробни заболявания като ХОББ и туберкулоза.
В Европейския съюз през същата година новодиагностицираните случаи са над 319 000, а починалите – над 252 000 души. В България ситуацията е дори още по-задълбочена по отношение диагностиката на това заболяване. През 2022 г. са диагностицирани 3 966 нови случая, от които над 70% са при мъже. Ракът на белия дроб остава най-късно диагностицираното онкологично заболяване у нас, а преживяемостта му е 8%, спрямо средната за Европа от 15%. Ракът на белия дроб е на второ място по честота, но на първо място по смъртност от всички онкологични заболявания в страната ни – с 3 435 починали през годината. Проучване на Глобалната коалиция за борба с рака на белия дроб, посочва, че 52,50% от анкетираните българи не познават нито един от симптомите на рака на белия дроб.Тези данни подчертават нуждата от активна превенция, ранна диагностика и информираност, които могат да спасят животи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
