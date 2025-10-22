Новини
Благоевград е домакин на кампанията за безплатни изследвания чрез иновативни здравни технологии "5 минути за здраве"
Автор: ИА Фокус 10:09Коментари (0)69
Безплатни изследвания на основни здравни показатели и функцията на белия дроб чрез съвременни дигитални технологии ще се проведат на 23 октомври 2025 г. (четвъртък) в Благоевград от 10.00 до 15.00 часа пред зала "22-ри септември /пл. "Георги Измирлиев - Македонче“   № 1/. Те са част от кампанията "5 минути за здраве“, която се организира от Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването с подкрепата на Министерството на здравеопазването, в партньорство със Сдружение "Въздух за здраве" и РЗИ Благоевград. 

Кампанията, която се провежда за втора поредна година, цели да повиши информираността за рака на белия дроб с фокус върху превенцията, ранното разпознаване на симптомите, своевременната диагностика и лечение, както и  вредите от тютюнопушенето. Освен информационния си характер, кампанията включва и провеждане на високотехнологично изследване чрез иновативна технология за събиране, анализиране на здравни показатели и оценка на здравословното състояние. Това изследване, може да направи всеки за пет минути, докато седи в специално кресло. Изследват се ръст, тегло, индекс на телесната маса, кръвна захар, температура, кръвно налягане, сатурация, ЕКГ, сърдечен ритъм. В допълнение се отговаря на въпросник относно риска за развитие рак на белия дроб, който се анализира от иновативната система. Заедно с резултатите от изследването, участниците получават персонализирана оценка на риска и здравния си статус. Информацията се изпраща по електронен път, като за целта е необходимо да бъде предоставен имейл.

Тази година кампанията се разширява и с промоцията на електронното здравно досие, като всички желаещи, които нямат достъп до него, ще могат да се регистрират в системата еЗдраве с помощта на служители на РЗИ Благоевград. Това ще им позволи да имат достъп до своите здравни данни и изследвания от цялата система на здравеопазване, да следят електронни рецепти, направления, прегледи и др.

Благоевград е седмият домакин на кампанията през тази година. Успехът на инициативата през 2024-та показа, че хората са заинтересовани за здравето си и искат да се възползват от наличните иновативни здравни технологии, които предлагат по-лесен достъп, прецизност на данните и задълбочени анализи на здравните показатели. За това "5 минути за здраве“ е ценна, защото дава възможност за бързо, безплатно и достъпно изследване, което отнема едва няколко минути, но може да промени живота на някого. Не е необходимо предварително записване за изследванията, но е важно желаещите да имат  смарт телефон и да предоставят имейл адрес. Кампании като тази показват, че дигитализацията не е бъдеще, а е необходимост. Именно затова продължаваме да работим в тази посока, като сега добавяме и още една стъпка към дигиталната трансформация – бърза и лесна регистрацията в еЗдраве.“ казва Мира Ганова, изпълнителен директор на Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Ракът на белия дроб е най-често срещаният вид рак в света. Според данни на Globocan – глобалната база с онкологична статистика, събирана от Международната агенция за изследване на рака (IARC), през 2022 г. са регистрирани над 2,48 милиона нови случая, а болестта е причина за повече от 1,8 милиона смъртни случаи, което я поставя на първо място по смъртност от рак. Основен рисков фактор остава тютюнопушенето – отговорно за приблизително 80% от случаите. Други фактори са замърсяването на въздуха, излагането на радон и азбест, белодробни заболявания като ХОББ и туберкулоза.

В Европейския съюз през същата година новодиагностицираните случаи са над 319 000, а починалите – над 252 000 души. В България ситуацията е дори още по-задълбочена по отношение диагностиката на това заболяване. През 2022 г. са диагностицирани 3 966 нови случая, от които над 70% са при мъже. Ракът на белия дроб остава най-късно диагностицираното онкологично заболяване у нас, а преживяемостта му е 8%, спрямо средната за Европа от 15%. Ракът на белия дроб е на второ място по честота, но на първо място по смъртност от всички онкологични заболявания в страната ни – с 3 435 починали през годината. Проучване на Глобалната коалиция за борба с рака на белия дроб, посочва, че 52,50% от анкетираните българи не познават нито един от симптомите на рака на белия дроб.Тези данни подчертават нуждата от активна превенция, ранна диагностика и информираност, които могат да спасят животи.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
