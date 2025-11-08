Благоевград е домакин на голямо състезание по дебати

© Заместник кметът по Образование и бизнес в Община Благоевград с пост в мрежата.



Ето какво написа Боряна Шалявска:



Когато през 2013 г. при мен дойде Атина Лао, учител по английски език по това време в Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов", с идеята да се организира състезание по дебати и английска реч, не се замислих даже и за миг, че подкрепата си струва.



12 години по-късно идеята не само че продължава, но расте с размах и сърце, благодарение на страхотни хора - учители, доброволци, организации, ученици!



Днес и утре, в Благоевград се провежда есенният кръг на фондация БЕСТ. 231 ученици от цяла западна България ще участват в състезание по ораторско майсторство и дебати.



Пожелах на младите хора смелост да изразяват идеите си, но и да помнят, че гласът им е сила. Сила, с която могат да променят света!