Благоевград е домакин на форум "Възобновяеми енергийни източници"
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:09
©
Благоевград е домакин на форум "Възобновяеми енергийни източници“, който обединява представители на бизнеса и индустрията, институции, неправителствени организации и граждани.

Събитието, част от дългосрочната стратегия на Общината за екологично устойчиво бъдеще и подобряване на качеството на живот чрез енергийна ефективност и чиста енергия, бе открито от кмета Методи Байкушев.

"Чрез подобни събития целим да подобрим бизнес средата в Благоевград. Преди повече от десетилетие предприемчиви наши съграждани успяха да пробият на пазара, свързан с възобновяеми енергийни източници. Съумяха да създадат репутация на благоевградските експерти като световно признат партньор в тази сфера. Впоследствие от тях се отделиха няколко компании, всяка от които успя да се развие. Благоевградски фирми са правили соларни паркове на всички континенти, които позволяват това. Огромни са възможностите на възобновяемите източници за осигуряване на енергийна независимост на нашата икономика и ако успеем да се възползваме от това ще позиционираме икономиката си по съвсем различен начин на световния пазар“, заяви кметът при откриване на срещата.

Участниците бяха приветствани и от областния управител на Благоевград Георги Динев.

Форумът има за цел да насърчи диалога между институциите, бизнеса и гражданското общество относно ролята на възобновяемата енергия в устойчивото развитие. Входът е свободен и всеки желаещ може да се включи в дискусиите, които продължават до 17.20 часа в зала "22 септември“ в Благоевград.

Проявата се реализира със съдействието на водещи компании и организации-спонсори – Solar pro, Rashev & Co, United Group, HEC-Solar, Vivacom, "Хидроенергийна компания“ АД (ХЕК) и с подкрепата на Eldrive, Британско-българската бизнес асоциация (BBCC), Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ), Българска асоциация "Електромобили“ (БАЕПС), eco-ecobg, 3VM, ContourGlobal.

Като съпътстващо събитие, от 17:30 ч. на площад "Георги Измирлиев“ ще се проведе "Изложение на електромобили“, където гражданите и гостите на града ще могат да се запознаят с най-новите модели и технологии в сектора.

Изложението се осъществява със съдействието на спонсори – "Хюндай България“, "М Кар София“ (BMW и MINI), "Монца-ВН“ ЕООД (Toyota, Citroen), "Еуратек“ ООД (Škoda); както и подкрепа – Порше София Изток (Volkswagen), Порше София Запад (Audi), Espaseauto (Renault, Nissan, FIAT), "САМ-Благоевград“ ЕООД (Ford, GWM) и любители на електромобили (Tesla Cybertruck).

