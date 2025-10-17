© Благоевград е домакин на Националното турне "Пътят на предприемача“, което тази година преминава под мотото "AI, дигитализация и иновации“.



Инициативата ще се проведе на 21 октомври в зала "22 септември“ от 16.30 часа.



Целта на форума е да срещне предприемаческите общности в страната с водещи експерти и организации, които подпомагат стартиращи компании и млади таланти. Участниците ще могат да чуят вдъхновяващи истории за успеха, да получат практически съвети за стартиране и развитие на бизнес, както и да се запознаят с актуалните възможности за финансиране и подкрепа на иновативни проекти.



"Пътят на предприемача“ vol.2 поставя специален акцент върху ролята на изкуствения интелект, дигитализацията и иновациите като ключови фактори за бъдещето на предприемачеството и икономиката.



Това е второто издание на инициативата, организирана от София Тех Парк съвместно с JA Bulgaria, дигиталния югозападен хъб Innovation Amp, инициатива на The Recursive # Breaking Grounds и ARC Fund с подкрепата на Община Благоевград.



Организаторите и партньорите обединяват усилия за създаване на платформа, която да вдъхновява младите хора и да насърчава предприемаческата култура в страната. Участието е безплатно, но с предварителна регистрация: https://forms.gle/aYbKbUTDBsobfCyP9