|Благоевград е домакин на Националното турне "Пътят на предприемача"
Инициативата ще се проведе на 21 октомври в зала "22 септември“ от 16.30 часа.
Целта на форума е да срещне предприемаческите общности в страната с водещи експерти и организации, които подпомагат стартиращи компании и млади таланти. Участниците ще могат да чуят вдъхновяващи истории за успеха, да получат практически съвети за стартиране и развитие на бизнес, както и да се запознаят с актуалните възможности за финансиране и подкрепа на иновативни проекти.
"Пътят на предприемача“ vol.2 поставя специален акцент върху ролята на изкуствения интелект, дигитализацията и иновациите като ключови фактори за бъдещето на предприемачеството и икономиката.
Това е второто издание на инициативата, организирана от София Тех Парк съвместно с JA Bulgaria, дигиталния югозападен хъб Innovation Amp, инициатива на The Recursive # Breaking Grounds и ARC Fund с подкрепата на Община Благоевград.
Организаторите и партньорите обединяват усилия за създаване на платформа, която да вдъхновява младите хора и да насърчава предприемаческата култура в страната. Участието е безплатно, но с предварителна регистрация: https://forms.gle/aYbKbUTDBsobfCyP9
