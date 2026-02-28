ЗАРЕЖДАНЕ...
Благоевград е домакин на Международен турнир по художествена гимнастика и футболен турнир "148 години свободна България"
На 28 февруари и 1 март (събота и неделя) Спортна зала "Скаптопара“ ще приеме състезатели от 18 клуба от Гърция, Република Северна Македония и България.
Събитието се организира от Клуб по художествена гимнастика "Пирин“ със съдействието на Община Благоевград и Българска федерация по художествена гимнастика.
Начало на състезанията в двата дни е в 9:00 ч., а входът е свободен за всички желаещи.
Откриването на турнира и първото награждаване ще бъдат на 28 февруари 2026 г. от 13:00 ч.
На 1 март 2026 г. (неделя) от 9:00 ч. до 18:00 ч. на открит терен в Спортен комплекс "Пирин“ (интерната) ще се проведе футболен турнир по повод 3 март – Национален празник на Република България. Инициативата е на Аматьорска лига по футбол "SPS“ с подкрепата на Община Благоевград.
Награждаването на победителите е предвидено за 18:00 ч.
Община Благоевград кани всички жители и гости на града да подкрепят участниците в двата турнира.
