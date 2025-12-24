Припомняме, че на 24 декември 2025 г. (Бъдни вечер) и 31 декември 2025 г. (Нова година) след 19:00 часа ще бъде преустановено движението по всички линии на градския обществен транспорт на територията на общината.Мярката засяга изпълнението на утвърдените маршрутни разписания и е съобразена с действащата нормативна уредба. Решението е взето и във връзка с постъпили искания от транспортните оператори, уточняват от Община Благоевград.Планирайте пътуванията си предварително в посочените празнични дни.