Припомняме, че на 24 декември 2025 г. (Бъдни вечер) и 31 декември 2025 г. (Нова година) след 19:00 часа ще бъде преустановено движението по всички линии на градския обществен транспорт на територията на общината.

Мярката засяга изпълнението на утвърдените маршрутни разписания и е съобразена с действащата нормативна уредба. Решението е взето и във връзка с постъпили искания от транспортните оператори, уточняват от Община Благоевград.

Планирайте пътуванията си предварително в посочените празнични дни.