ЗАРЕЖДАНЕ...
Благоевград без градски транспорт след 19 часа днес
©
Мярката засяга изпълнението на утвърдените маршрутни разписания и е съобразена с действащата нормативна уредба. Решението е взето и във връзка с постъпили искания от транспортните оператори, уточняват от Община Благоевград.
Планирайте пътуванията си предварително в посочените празнични дни.
Още по темата
/
Още от категорията
/
ОДМВР - Благовеград с благодарствено писмо от семейство, на което е оказана помощ от полицейски служители
19.12
Благоевград е общината с най-голям успех в декларирането на брой ползватели в дадено домакинство
18.12
Делян Пеевски: Вчера се наложи да спасяваме Асен Василев, положението е много тежко. Януари и февруари ще бъдат трудни
18.12
Прокуратурата в Благоевград предаде на съд обвиняем за грабеж с причиняване на средна телесна повреда
17.12
Кметът на Благоевград Методи Байкушев оттегля предложението за въвеждане на новия модел за изчисляване на такса "Битови отпадъци"
16.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
НИМХ: Жълт код за опасно време в Благоевград и областта утре
09:53 / 23.12.2025
Благоевградската полиция с редица мерки, свързани с очаквания зас...
09:14 / 23.12.2025
Проучване: Коледната трапеза в Благоевград ще струва средно 169,8...
09:11 / 23.12.2025
9 градуса за Благоевград днес
07:30 / 23.12.2025
Без "Синя зона" в Благоевград през празничните дни
16:28 / 22.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.