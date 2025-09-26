ЗАРЕЖДАНЕ...
|Благоевград бе домакин на честванията по случай 25 години от учредяването СЮЗО
В знак на признателност за успешна съвместна работа кметът Методи Байкушев връчи плакет на изпълнителния директор на Сдружението Любица Томова.
На събитието присъстваха Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим, Районният мюфтия Осман Кутрев, учредители, бивши и настоящи кметове, председатели на общински съвети, областни управители, ръководители на държавни институции, духовни лица и партньорски организации.
Гостите бяха поздравени с изпълнение от емблемата на Благоевград Ансамбъл "Пирин“.
Сдружение на Югозападните общини работи за укрепване на местното самоуправление и активно гражданско участие в местната власт. СЮЗО участва и в разработването и изпълнението на проекти с регионално и междуобщинско значение, включително трансгранични и транснационални инициативи.
