Истински летни температури ни чакат днес в Благоевград. Термометрите ще показват 23 градуса. Обичайно Сандански ще бъде най-топлия град в страната с температури от 24 градуса, но там ще превали слаб дъжд. Това показва справка на страницата на НИМХ, споделена от Blagoevgrad24.bg.

Днес облачността над страната ще е променлива, след обяд - често значителна. По-съществени увеличения на облачността ще има преди обяд над Източна България, а след обяд над Родопската област тя ще е купеста и купесто-дъждовна. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Западният вятър ще се усили, ще е умерен до силен и поривист. Максималните температури ще са между 15° и 20°, в югозападните райони - до около 24°. В София максималната температура ще е 18°.

Над планините облачността ще е променлива, често значителна. Над Родопите ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще е ветровито със силен, по високите части и бурен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 4°.

Какво време ни очаква в сряда и четвъртък

В сряда ще продължи да духа умерен северозападен вятър и застудяването ще продължи; минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 10° и 15°. За Благоевград около 15 градуса, за Сандански – 17 градуса. На места, главно в източните райони, ще превали слаб дъжд. В четвъртък вятърът ще отслабне. Ще бъде предимно облачно, валежи от дъжд ще има на повече места в страната, а в отделни северни и планински райони ще превали и сняг.