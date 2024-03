Бизнес академия търси най-успешните предприемачи на Югозападна България

© Община Благоевград За втора поредна година Благоевград е домакин на Бизнес академията BASE, която търси най-успешните предприемачи на Югозападна България, съобщиха от Общината.



Сред лекторите на академията в Благоевград в следващите три месеца ще са експерти като Лидия Шулева, бивш вицепремиер и министър на социалната политика и икономиката и евродепутат и член на УС на СЖББ, Кремена Дервенкова - Изпълнителен директор ABLE /The Association of Bulgarian Leaders and Entrepreneurs/, Надя Захариева, програмен директор на Фондация "Америка за България и Соня Демирева, административен директор на Съвета на жените в бизнеса.



Второто издание бе открито от кмета на община Благоевград Методи Байкушев.



Участие в него ще вземат 43 стартиращи бизнесмени, които през следващите три месеца с подкрепата на лекторите ще създават успешни маркетингови стратегии и ще отстояват своите бизнес идеи.



В края на обучението създадените от тях стратегии и бизнес – планове ще бъдат оценени от компетентно жури, което ще отличи най-добрите от тях.



"Вярвам, че всички в тази зала имате амбицията и желанието да реализирате идеите си и се надявам следващите три месеца да ви помогнат и вдъхновят за това. Пожелавам Ви от сърце 43 истории на успеха, защото те ще са истории и на успеха на региона. На добър час!“, каза кметът на Благоевград Методи Байкушев при откриването на бизнес академията.



Проектът се реализира от Фондация "Америка за България“ и Съвета на жените в бизнеса в България с подкрепата на Община Благоевград. Целта, която си поставя е да превърне областния център и региона в ключов фактор за инвестиции.