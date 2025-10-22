Новини
Бивши депутати от ИТН и Величие създадоха нова партия
Автор: Марияна Стойчева 17:36Коментари (0)37
Нова партия с името "ИМА СМИСЪЛ" е регистрирана преди няколко дни, видя "Фокус" в регистъра на политическите партии. Тя е създадена от бивши депутати от "Има такъв народ" (ИТН) и "Величие". 

Начело на партията застава бившият народен представител от "Има такъв народ" Росен Кирилов Димов, който беше депутат в  в 46-ото Народно събрание. Тогава ИТН станаха първи, но не успяха да съставят правителство. 

Друго познато лице, което в партията е бивша депутатка "Величие" и ИТН Виктория Василева. Тя е бивш депутат в няколко парламента. 

Основните цели пред ПП "ИМА СМИСЪЛ!", които се посочват в устава на партията са: 

-Демократично представителство на основата на многопартийна система, установена чрез провеждане на честни и прозрачни избори от професионална изборна администрация, както и ясни и открити профили на партийните субекти;

-Преодоляване на изборната апатия и практическия отказ на гражданите от участие в изборния процес, чрез честен и откровен диалог с избирателите и поемане на ангажимент за реална политика с реално постигнати резултати и срокове;

-Утвърждаване на върховенството на правото в три главни насоки:

ефективно противодействие на корупцията, приемане и прилагане на качествено законодателство и справедлив и бърз съдебен процес; Осигуряване и защита на независимостта на страната в динамичната и сложна среда на сигурност чрез адекватно управление на рисковете, свързани с отбраната и предотвратяване на заплахите свързани с военните конфликти и миграцията






Актуални теми
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Закупуване на самолети F-16
Хаос в столичен мол, чуват се крясъци
51-ото Народно събрание
