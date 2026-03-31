Безплатни занимания за децата на Благоевград през пролетната ваканция
Тренировките и демонстрациите ще се проведат в периода 4 – 13 април 2026 г., като включват разнообразни активности – баскетбол, футбол, хандбал, лека атлетика, тенис, тенис на маса, бадминтон, шахмат, спортни танци, спортна гимнастика, художествена и естетическа гимнастика, бойни спортове (карате, таекуон-до, самбо, бокс, борба), спортна стрелба, йога, бейзбол, както и автомобилен спорт.
Заниманията ще се провеждат на различни локации в Благоевград, сред които Спортен комплекс "Пирин“, зала "Орфей“, спортна зала "Скаптопара“, Тенис комплекс "Ловен дом“, парк "Македония“, пл. "Георги Измирлиев“, Военен клуб, училищни салони, както и бейзболното игрище "Портър парк“ в парк "Бачиново“.
Записването и допълнителна информация се получават директно от съответните клубове и треньори, като в програмата са посочени контакти към всяка дейност.
Инициативата е част от последователните усилия на Общината да насърчава активния и здравословен начин на живот сред подрастващите, да подпомага развитието на спортните умения и дисциплината, да изгражда спортна култура и навици за движение, както и да създава среда за ползотворно и безопасно свободно време през ваканционните дни. Програмата дава възможност на децата да се запознаят с различни спортове, да тренират с лицензирани треньори, да открият своята дисциплина и да направят първи стъпки към редовни занимания и спортно развитие.
